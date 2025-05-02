الخطيب: العدو قد فشل في تحقيق أهدافه ولن نسمح له ولا للإنتهازيين بتحقيق أحلامهم التي تعني هزيمة لبنان

أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، خلال خطبة الجمعة، على أهمية العقيدة والإيمان في توجيه سلوك الإنسان وتصرفاته، مشيرًا إلى تأثيرها الكبير على اتخاذ القرارات والتصرفات التي قد تكون مكلفة أو تتطلب تضحيات كبيرة. كما أكد على دور الأعمال الخيرية والإنسانية التي تهدف إلى مساعدة الآخرين، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو التقرب إلى الله تعالى وتحقيق الثواب، رغم أن بعضها قد لا يكون له مردود مادي.

ثم تحدث عن محاولات الغرب لتشويه بعض المفاهيم الإسلامية، لاسيما مفهوم الصبر، الذي استُخدم من قبل الغرب لتثبيط عزيمة المسلمين ومحاولة تشويه معنوياتهم في مواجهات متعددة، بما في ذلك النزاع الفلسطيني، مؤكدًا أن المفهوم الصحيح للصبر هو الصمود وعدم الاستسلام للهزيمة.

وتابع الخطيب حديثه حول ما يجري في المنطقة العربية، مشيرًا إلى تطورات الوضع في سوريا وكيفية تأثر البلدان العربية بفعل سياسات الغرب. كما أشار إلى مواقف الدول العربية والإسلامية في مواجهتها للعدوان الصهيوني ودعمها للقدس وفلسطين.

فيما يتعلق بلبنان، اشار الخطيب إلى استمرار اعتداءات العدو على لبنان، في وقت تسعى فيه بعض الأطراف العاجزة والمهزومة، وكذلك الانتهازيين أصحاب المشاريع القديمة والحديثة، إلى بث روح الهزيمة في نفوس مجتمع المقاومة والشعب اللبناني. وقد كشف الخطيب أن هذه المحاولات قد باءت بالفشل، حيث رفض اللبنانيون هذه الأفكار الخائبة، وأكدوا دعمهم الكامل للاستراتيجية الدفاعية التي تحصن الوطن، وفقًا لما ورد في خطاب القسم الذي دعا فيه إلى الحوار حول هذه الاستراتيجية بما يقتضيه المصلحة الوطنية.