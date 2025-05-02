وزير الصناعة استقبل سفير هنغاريا وبحث مع وفد الاتحاد العمالي العام مسألة الحد الأدنى للأجور

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استقبل وزير الصناعة جو عيسى الخوري سفير هنغاريا في لبنان فيرنز تشيلاغ وبحث معه في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وأكد الجانبان أهمية التعاون التجاري المشترك، مع التركيز على فرص جديدة للتوسع في مختلف القطاعات الصناعية.
كما اجتمع عيسى الخوري مع رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ووفد من الاتحاد، وتم البحث في المفاوضات مع ممثلي الهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص ووزارة العمل ولا سيما في ما يتعلّق بمسألة الحد الأدنى للأجور.
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