السفير المصري من عين التينة: أكدت على موقف مصر الداعم لتطبيق وقف إطلاق الأعمال العدائية بشكل كامل وبدون تمييز

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤوناً متصلة بوزارة الشؤون الإجتماعية

كما استقبل بري السفير المصري علاء موسى الذي سلمه دعوة خطية لزيارة مصر، كما كان اللقاء مناسبة جرى خلاله عرض لتطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل إعتداءاتها على لبنان وخرقها لبنود القرار الاممي 1701 وإتفاق وقف إطلاق النار وبعد الزيارة تحدث السفير موسى قائلاً :

ولفت موسى الى ان "اللقاء كان فرصة للحديث حول بعض الأمور المتعلقة بلبنان في شقه الإقتصادي وشقه الامني، وكما تعلمون في شقه الإقتصادي هناك خطوات تم إتخاذها من جانب البرلمان ومن جانب الحكومة، وهي خطوات نرحب بها وفي إنتظار المزيد من الخطوات الاخرى".

وتابع : في الشق الامني تحدثنا عن إستمرار الخروقات الاسرائيلية في لبنان لاسيما الخرق الاخير الاكبر الذي حدث يوم الأحد الماضي في الضاحية وما تم من بعده من خروقات أيضا في الجنوب ، أكدت له موقف مصر الداعم لتطبيق وقف إطلاق الأعمال العدائية بشكل كامل وبدون تمييز ، وأنه كما طبق لبنان إلتزاماته على الجانب الآخر أيضاً أن يطبق هذه الإلتزامات ، تحدثنا ايضاً عن الآلية الفنية الآلية للمراقبة ودورها ، وهو متفائل خيراً في القيادة الجديدة لهذه الالية بأن تقوم بدورها في ضبط الامر وفي معالجة شواغل الجانب اللبناني وأيضاً التعامل مع الخروقات الاسرائيلية .

واضاف :"أكدت له أن مصر مع جانب الأصدقاء نواصل إتصالاتنا مع كل الشركاء من أجل ضمان تطبيق هذا الإتفاق بكامله وبدون تفرقة أو تمييز ، ووعدته بأننا سوف نستمر في هذا المسار وصولاً الى حل المسالة بشكل نهائي وصولا الى عودة الإستقرار الى لبنان وإنسحاب إسرائيل من كافة الاراضي اللبنانية".