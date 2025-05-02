الجيش: توقيف مواطنَين بعد تعرضهما لأحد رجال الدين في بلدة بعلشميه – بعبدا

أعلنت قيادة الجيش، في بيان انه "بتاريخ ١ / ٥ / ٢٠٢٥، أقدم المواطنان (ج.ا) و(ب.ا) على التعرض لأحد رجال الدين في بلدة بعلشميه - بعبدا. على أثر ذلك، نفذت مديرية المخابرات سلسلة عمليات رصد وتتبع، كما نفذت عمليات دهم بمؤازرة وحدات أخرى من الجيش، فأوقِف بنتيجتها المواطنان المذكوران، وبوشر التحقيق معهما بإشراف القضاء المختص"، مهيبة "بالمواطنين التحلي بالمسؤولية وعدم الانجرار وراء أفعال قد تمس بالسلم الأهلي في المرحلة الحالية الدقيقة التي يمر بها وطننا".

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