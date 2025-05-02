رويترز عن مصادر مطلعة: الاتفاق الاميركي مع إيران قد لا يختلف جذريا عن الاتفاق النووي السابق لكنه سيمدده 25 عاما

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر تأكيدها أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فاجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الشهر الماضي بقراره البدء فورًا في مفاوضات مع إيران، وهو ما شكّل صدمة للأخير.

وذكرت المصادر أن المحادثات مع طهران تتوقف حاليًا على الحصول على تنازلات جوهرية تمنعها من تطوير قنبلة ذرية، مشيرة إلى أن الاتفاق المرتقب قد لا يختلف جذريًا عن الاتفاق النووي السابق، لكنه سيمتد 25 عامًا، وسيشدد من إجراءات التحقق دون أن يتضمن تفكيكًا للبرنامج النووي.

كما أوضحت المصادر أن نتانياهو توجّه إلى واشنطن في محاولة للحصول على دعم ترامب لشن ضربات عسكرية على المنشآت النووية الإيرانية، إلا أنه علم قبل أقل من 24 ساعة من مؤتمر صحفي مع ترامب أن المحادثات مع إيران ستبدأ خلال أيام.