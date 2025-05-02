الجيش الإسرائيلي: قمنا بعمليات اعتراض لصاروخ أطلق من الأراضي اليمنية وتتم مراجعة نتائجها

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه "قمنا بعمليات اعتراض لصاروخ أطلق من الأراضي اليمنية وتتم مراجعة نتائجها". وفي وقت سابق، افادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن "تفعيل صفارات الإنذار في عشرات المواقع شمالي إسرائيل ومنها حيفا وخليجها والجولان".

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