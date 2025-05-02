شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الرحيم: الصحفيين أول نقابة بالشرق الأوسط ترفض التطبيع مع الكيان الصهيونى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جمال عبد الرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الصحفيين 2025، رفضه التطبيع ورفضه لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، قائلا:" نعلن نحن أول نقابة في مصر والشرق الأوسط ترفض أي صور من التطبيع مع الكيان الصهيوني."

وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الصحفيين 2025 باب التسجيل بالحضور فى كشوف الجمعية العمومية فى دعوتها الخامسة فى العاشرة من صباح اليوم الجمعة.

وكان قد وجه مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي الخامس للجمعية العمومية للنقابة، الساعة العاشرة من صباح الجمعة 2 مايو 2025، وذلك إعمـالًا لنصوص المواد (33)، (34)، (35) من قانــون النقابـة (76 لسنة 1970 م).

‏‎وأوضح مجلس النقابة أن جدول الأعمال يتضمن ما يلي: ‏‎1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م). ‏‎2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده. ‏‎3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م. ‏‎4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء. ‏‎5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً. ‏‎6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الخامسة ( 25% ) حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، تتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 16/5/2025م بحضور نفس النسبة ( 25 % ).