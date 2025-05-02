شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين: منع التصوير فى لجان الاقتراع والان مع تفاصيل الخبر

شدد جمال عبد الرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، على عدم تواجد الكاميرات أو التصوير داخل المقار التصويت حرصا على التسجيل.

كما أقر اقتراب النصاب القانونى لبدء نقاشات الجمعية العمومية ، كما طلبت اللجنة المنظمة الاستفسار عن إعداد اللجنة الفرعية بالإسكندرية لمعرفة الاعداد الناخبة.

وحثت اللجنة على توسيع الطرقات للصحفيين للتسجيل بالكشوفات لاكتمال النصاب القانونى للجميع العمومية بدء المناقشاء

يتضمن جدول الأعمال ما يلي :- ‎1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م). ‎2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده. ‎3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م. ‎4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء. ‎5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً. ‎6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة. ‎وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الخامسة ( 25% ) حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، تتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 16/5/2025م بحضور نفس النسبة ( 25 % ).