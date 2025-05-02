شكرا لقرائتكم خبر عن البلشي: سينصاع الجميع لاختيار الجمعية العمومية وسنهتف جميعا بوحدة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

قال خالد البلشي، المرشح لمقعد نقيب الصحفيين، إن المشهد الانتخابي مبدع ويوم الجمعية العمومية هو يوم الاختيار، وجميعنا سننصاع لاختيار الجمعية العمومية كونه اختيار الصحافيين بأنفسهم لتحديد مستقبل الصحافة، وفى النهاية جميعنا سيهتف بوحدة الصحفيين وبنقابة الصحفيين، وسنجتمع جمعينا حولين المجلس الذى سيختاره الصحفيين في اليوم العالمى لحرية الصحافة.

يذكر أن انتخابات نقابة الصحفيين تجري اليوم للتصويت لانتخاب النقيب، حيث يترشح (8) مرشحين لمقعد النقيب، و(43) لعضوية المجلس

وتجرى الانتخابات في (23) لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، وستتم عملية التصويت وفرز الأصوات تحت إشراف قضائي كامل من قضاة مجلس الدولة.