شكرا لقرائتكم خبر عن توافد نجوم الصحافة للتسجيل بالجمعية العمومية ومد التسجيل حتى الساعة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

تزايد ملحوظ في أعداد الصحفيين للتسجيل بالجمعية العمومية بانتخابات نقابة الصحفيين، وذلك وسط مشاركة كبيرة من كبار الكتاب الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، على رأسهم الكاتبة الصحفية أمينة شفيق والكاتب الصحفى يوسف القعيد، والأستاذة علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365، والكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365، والعديد من أصحاب الأقلام الصحفية الحرة.

قررت اللجنة المشرفة على الانتخابات مد التسجيل لمدة ساعة حتى الساعة الثانية لاستكمال نصاب الجمعية العمومية وبدء العملية التصويت لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحافيين

وفي حال اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية بحضور (25%) من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة وعددهم (10234) صحفيًا، يبدأ الاجتماع مباشرة بمسرح النقابة في الطابق الأرضي لمناقشة جدول الأعمال .

وبعدها يبدء التصويت لانتخاب النقيب، ونصف أعضاء المجلس من بين (8) مرشحين لمقعد النقيب، و(43) لعضوية المجلس.

ستجرى الانتخابات في (23) لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، وستتم عملية التصويت وفرز الأصوات تحت إشراف قضائي كامل من قضاة مجلس الدولة.