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مراسلو المحافظات يشاركون بكثافة فى التسجيل بعمومية انتخابات الصحفيين

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  • مراسلو المحافظات يشاركون بكثافة فى التسجيل بعمومية انتخابات الصحفيين 4/7
  • مراسلو المحافظات يشاركون بكثافة فى التسجيل بعمومية انتخابات الصحفيين 5/7
  • مراسلو المحافظات يشاركون بكثافة فى التسجيل بعمومية انتخابات الصحفيين 6/7
  • مراسلو المحافظات يشاركون بكثافة فى التسجيل بعمومية انتخابات الصحفيين 7/7

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود العمري - تصوير كريم عبدالعزيز

الجمعة، 02 مايو 2025 01:47 م

شهدت نقابة الصحفيين توافد مراسلي المحافظات للمشاركة فى العرس الانتخابي والإدلاء بأصواتهم، وحضر مراسلو المحافظات الى مقر الجمعية العمومية للتسجيل بالحضور.

وتعقد نقابة الصحفيين، اليوم الجمعة 2 مايو 2025، انتخابات التجديد النصفي لمجلسها، لاختيار نقيب و6 من الأعضاء؛ حيث يتنافس 8 مرشحين على مقعد النقيب، و51 على مقاعد عضوية المجلس، فوق السن وتحت السن.

وتنعقد الجمعية العمومية العادية للنقابة، بحضور 25% من أعضاء جدول المشتغلين، وعددهم (10234) زميلًا؛ حيث تم إعلان كشوف الأعضاء بمقر النقابة العامة والفرعية بالإسكندرية، وتضمّن جدول الأعمال:

1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2023م.

2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده. 

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م. 

4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المُقدّمة من الأعضاء. 

5- انتخاب النقيب و6 من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة 3 عصرًا إلى الساعة 7 مساءً. 

6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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