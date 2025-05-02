الجيش الهندي يرد على إطلاق نار باكستاني على طول خط المراقبة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت القوات الهندية أن الجيش الباكستاني أطلق نيرانا غير مبررة من أسلحة خفيفة على مواقع هندية على طول خط المراقبة في إقليم جامو وكشمير، خلال الليل، حسبما ذكرت وكالة أنباء “آني” الهندية.

وجاء في بيان الجيش الهندي: “في ليلة 1-2 مايو 2025، لجأ الجيش الباكستاني إلى إطلاق نار غير مبرر من أسلحة خفيفة على طول خط السيطرة مقابل مناطق كوبوارا، وبارامولا، وبونش، وناوشيرا، وأخنور في إقليم جامو وكشمير الاتحادي”.

وأشار البيان إلى أن قوات الجيش الهندي ردت بشكل مدروس ومناسب.

يذكر أن مسلحين نفذوا في 22 أبريل هجوماً إرهابياً في مدينة باهالجام السياحية الشهيرة في جامو وكشمير، وقُتل 25 مواطناً هنديا ونيبالياً واحداً، وأصيب عدد آخر، وتمكن المهاجمون من الفرار.

وأفادت صحيفة “هندوستان تايمز” نقلاً عن مصادر بأن أجهزة الاستخبارات الهندية عثرت على أدلة تثبت تورط جهاز الاستخبارات الباكستاني في الهجوم الذي شنه إرهابيون من جماعة “عسكر طيبة” (المحظورة في روسيا) في باهالجام.

وفي أعقاب الهجوم الإرهابي خفضت الهند عدد موظفي سفارتها في إسلام آباد إلى النصف تقريباً، وأعلنت المستشارين العسكريين للبعثة الدبلوماسية الباكستانية أشخاصاً غير مرغوب فيهم، وأغلقت نقطة تفتيش أتاري الرئيسية على الحدود، كما علقت السلطات الهندية الاتفاق مع إسلام آباد بشأن توزيع موارد المياه وإصدار التأشيرات للمواطنين الباكستانيين.

وفي 29 أبريل، عقد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى قال فيه، وفقاً لمصادر، إن القوات المسلحة الهندية تتمتع بحرية كاملة في تحديد طريقة وأهداف وتوقيت الرد على الهجوم الإرهابي في جامو وكشمير.

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