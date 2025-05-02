أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس أن الرئيس دونالد ترامب أنجز في أول مئة يوم من ولايته ما يفوق ما حققته معظم الإدارات خلال أربع سنوات، مشيرًا إلى أن ترامب أجرى إصلاحات طال انتظارها لكبح جماح البيروقراطية الفيدرالية. وأضاف أن الإدارة الحالية تعتبر القضاء شبه التام على الهجرة غير النظامية مقياسًا لنجاحها، مؤكدًا أن أي مهاجر غير نظامي سيتم ترحيله.

كانت هذه تفاصيل خبر نائب الرئيس الأميركي: ترمب حقق في أول 100 يوم من ولايته إنجازات تفوق ما حققته معظم الإدارات في 4 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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