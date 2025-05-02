شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال ملحوظ للتسجيل فى الجمعية العمومية لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

شهدت عملية التسجيل في الجمعية العمومية لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين إقبالا ملحوظا بعد قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات مد عملية التسجيل لمدة ساعة إضافية حتى الساعة الثانية ظهرا؛ تمهيدا لإجراء العملية الانتخابية التي تُجرى على منصب النقيب و6 مقاعد لعضوية مجلس النقابة.



وحرص المرشحون على منصب النقيب وعضوية المجلس، على التواجد في مقدمة السرادق، والترحيب بالزملاء وسط أجواء من الود والسعادة بين الجميع، حيث التقط المرشحون المتنافسون الصور مع بعضهم البعض ومع الزملاء، في مشهد حضاري عكس وحدة جماعة الصحفيين. كما شهدت عملية التسجيل في الجمعية العمومية انتظاما كبيرا على الرغم من توافد الصحفيين