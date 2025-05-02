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إقبال ملحوظ للتسجيل فى الجمعية العمومية لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين

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إقبال ملحوظ للتسجيل فى الجمعية العمومية لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود العمري

الجمعة، 02 مايو 2025 01:33 م

شهدت عملية التسجيل في الجمعية العمومية لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين إقبالا ملحوظا بعد قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات مد عملية التسجيل لمدة ساعة إضافية حتى الساعة الثانية ظهرا؛ تمهيدا لإجراء العملية الانتخابية التي تُجرى على منصب النقيب و6 مقاعد لعضوية مجلس النقابة.


وحرص المرشحون على منصب النقيب وعضوية المجلس، على التواجد في مقدمة السرادق، والترحيب بالزملاء وسط أجواء من الود والسعادة بين الجميع، حيث التقط المرشحون المتنافسون الصور مع بعضهم البعض ومع الزملاء، في مشهد حضاري عكس وحدة جماعة الصحفيين. كما شهدت عملية التسجيل في الجمعية العمومية انتظاما كبيرا على الرغم من توافد الصحفيين

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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