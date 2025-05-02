شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الانتخابية تقرر مد التسجيل بكشوف عمومية نقابة الصحفيين لـ2 ظهرا والان مع تفاصيل الخبر

قررت اللجنة المشرفة على الانتخابات مد التسجيل لمدة ساعة حتى الساعة الثانية لاستكمال نصاب الجمعية العمومية وبدء العملية التصويت لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحافيين.



وفي حال اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية بحضور (25%) من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة وعددهم (10234) صحفيًا، يبدأ الاجتماع مباشرة بمسرح النقابة في الطابق الأرضي لمناقشة جدول الأعمال .

وبعدها يبدء التصويت لانتخاب النقيب، ونصف أعضاء المجلس من بين (8) مرشحين لمقعد النقيب، و(43) لعضوية المجلس.



ستجرى الانتخابات في (23) لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، وستتم عملية التصويت وفرز الأصوات تحت إشراف قضائي كامل من قضاة مجلس الدولة.