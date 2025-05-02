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شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يعلن تدشين حساب رسمى على فيس بوك إكس.. وصفحة رسمية لرئيس المجلس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هشام عبد الجليلالجمعة، 02 مايو 2025 01:10 م
أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب عن تدشين صفحة رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيس بوك ومنصة إكس.
وأرسلت الأمانة رسالة للمحريين البرلمانية مفادها" السادة الأفاضل المحررين البرلمانيين:
نود الإحاطة بأنه تم تدشين (الصفحة الرسمية لمجلس النواب) على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتويتر (X).
الصفحة الرسمية لمجلس النواب على facebook
https://www.facebook.com/61573816331469/
حساب مجلس النواب المصري على منصة X
https://X.com/EG_Parliament
ونود الإحاطة بأنه تم تدشين الصفحة الرسمية للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر (X).
https://x.com/HanafyGebaly
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