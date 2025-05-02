شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يعلن تدشين حساب رسمى على فيس بوك إكس.. وصفحة رسمية لرئيس المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب هشام عبد الجليل الجمعة، 02 مايو 2025 01:10 م

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب عن تدشين صفحة رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيس بوك ومنصة إكس. وأرسلت الأمانة رسالة للمحريين البرلمانية مفادها" السادة الأفاضل المحررين البرلمانيين: نود الإحاطة بأنه تم تدشين (الصفحة الرسمية لمجلس النواب) على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتويتر (X). الصفحة الرسمية لمجلس النواب على facebook https://www.facebook.com/61573816331469/ حساب مجلس النواب المصري على منصة X

https://X.com/EG_Parliament ونود الإحاطة بأنه تم تدشين الصفحة الرسمية للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر (X). https://x.com/HanafyGebaly

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