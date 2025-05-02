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"النواب" يعلن تدشين حساب رسمى على فيس بوك إكس.. وصفحة رسمية لرئيس المجلس

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  • "النواب" يعلن تدشين حساب رسمى على فيس بوك إكس.. وصفحة رسمية لرئيس المجلس 1/4
  • "النواب" يعلن تدشين حساب رسمى على فيس بوك إكس.. وصفحة رسمية لرئيس المجلس 2/4
  • "النواب" يعلن تدشين حساب رسمى على فيس بوك إكس.. وصفحة رسمية لرئيس المجلس 3/4
  • "النواب" يعلن تدشين حساب رسمى على فيس بوك إكس.. وصفحة رسمية لرئيس المجلس 4/4

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القاهرة - سامية سيد - كتب هشام عبد الجليل

الجمعة، 02 مايو 2025 01:10 م

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب عن تدشين صفحة رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيس بوك ومنصة إكس.

وأرسلت الأمانة رسالة للمحريين البرلمانية مفادها" السادة الأفاضل المحررين البرلمانيين:

نود الإحاطة بأنه تم تدشين (الصفحة الرسمية لمجلس النواب) على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتويتر (X).

الصفحة الرسمية لمجلس النواب على facebook

https://www.facebook.com/61573816331469/

حساب مجلس النواب المصري على منصة X
https://X.com/EG_Parliament

ونود الإحاطة بأنه تم تدشين الصفحة الرسمية للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر (X).

https://x.com/HanafyGebaly

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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