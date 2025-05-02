باريس تنتقد إسرائيل: إلغاء تصاريح وفدين فرنسيين "خطوة غير مقبولة"

القاهرة - كتب محمد نسيم - عقّبت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، 29 إبريل 2025، على إلغاء السلطات الإسرائيلية تصريح السفر لوفدين فرنسيين بقيادة جمعيات تعمل من أجل التعاون اللامركزي.

وفيما يلي نص بيان الخارجية الفرنسية:

إسرائيل/الأراضي الفلسطينية - إلغاء السلطات الإسرائيلية تصريح السفر لوفدين فرنسيين (29 أبريل/نيسان 2025)

إن قرار السلطات الإسرائيلية بإلغاء تصريح السفر لوفدين فرنسيين بقيادة جمعيات تعمل من أجل التعاون اللامركزي (جمعية التوأمة بين مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والمدن الفرنسية والمدن المتحدة في فرنسا) يتألفان من عدد من المسؤولين المنتخبين وكان من المقرر أن يسافرا إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية هو قرار مؤسف وغير منتج ومضر بالعلاقات الفرنسية الإسرائيلية.

إن الاتهامات العلنية التي أطلقتها السفارة الإسرائيلية في فرنسا والتي تلمح إلى وجود صلة بين هذه الجمعيات والمنظمات الإرهابية غير مقبولة.

وتدعو فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن هذه القرارات التي تعاقب الجهات الفاعلة التي تعمل من أجل السلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

المصدر : وكالات