شكرا لقرائتكم خبر عن لم يُسقط ضحايا.. زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب جزيرة مينداناو بالفلبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجات على مقياس ريختر أمس الخميس، جزيرة مينداناو بالفلبين.وقال المركز الألماني لبحوث علوم الأرض: "إنه تم تحديد مركز الزلزال على عمق (10) كيلومترات وعلى خط عرض (25.5) درجة شمالًا وخط طول (33.126) درجة شرقًا".ولم ترد على الفور تقارير عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار مادية جراء الزلزال.