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لم يُسقط ضحايا.. زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب جزيرة مينداناو بالفلبين

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واس - مانيلا 0 تبليغ

  • لم يُسقط ضحايا.. زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب جزيرة مينداناو بالفلبين 1/2
  • لم يُسقط ضحايا.. زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب جزيرة مينداناو بالفلبين 2/2

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجات على مقياس ريختر أمس الخميس، جزيرة مينداناو بالفلبين.
وقال المركز الألماني لبحوث علوم الأرض: "إنه تم تحديد مركز الزلزال على عمق (10) كيلومترات وعلى خط عرض (25.5) درجة شمالًا وخط طول (33.126) درجة شرقًا".
ولم ترد على الفور تقارير عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار مادية جراء الزلزال.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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