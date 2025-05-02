تيمور جنبلاط: ليس مقبولًا أن تستمر إراقة الدماء في جرمانا وجبل العرب وبناء سوريا يبدأ بالشراكة والوحدة

أكد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط أن "الرحمة لشهداء جرمانا وجبل العرب"، مشددًا على أنه "ليس مقبولًا أن تستمر إراقة الدماء، بل يجب وقف كل أشكال العنف والتعدي وتغليب العقل والحكمة".

وأشار جنبلاط إلى أن "مسؤولية الجميع الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وعلى الدولة حفظ الأمن والاستقرار"، مؤكدًا أن "بالحوار والشراكة والوحدة والمساواة بين مكونات سوريا يبدأ بناء الدولة الجديدة".