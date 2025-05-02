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تيمور جنبلاط: ليس مقبولًا أن تستمر إراقة الدماء في جرمانا وجبل العرب وبناء سوريا يبدأ بالشراكة والوحدة

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تيمور جنبلاط: ليس مقبولًا أن تستمر إراقة الدماء في جرمانا وجبل العرب وبناء سوريا يبدأ بالشراكة والوحدة

أكد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط أن "الرحمة لشهداء جرمانا وجبل العرب"، مشددًا على أنه "ليس مقبولًا أن تستمر إراقة الدماء، بل يجب وقف كل أشكال العنف والتعدي وتغليب العقل والحكمة".

وأشار جنبلاط إلى أن "مسؤولية الجميع الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وعلى الدولة حفظ الأمن والاستقرار"، مؤكدًا أن "بالحوار والشراكة والوحدة والمساواة بين مكونات سوريا يبدأ بناء الدولة الجديدة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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