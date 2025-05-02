جعجع: "القواتي" محصنٌ ضد الفساد ملتزمٌ لبنان ورافضٌ لأي سلاحٍ غير شرعي

أكد رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع أن حزب القوات "مطعّم" ضد الفساد، وأن الإنتماء إليه ليس بالأمر السهل، لأن" القواتي محصنٌ ضد الفساد، ملتزمٌ لبنان، رافضٌ أي سلاحٍ غير شرعي ومؤمنٌ بدولة قوية"

وفي كلمة له خلال مشاركته في السهرة السنوية لمصلحة طلاب القوات اللبنانيّة، اعرب عن فرحه وفخره بهم، وقال "اليوم هو للاحتفال، لا للكلام. في الحقيقة، أنتم أكثر من يحق لهم الإحتفال على أرض هذه الجمهورية التي لم تصبح بعد جمهورية قوية. يحق لكم أن تفرحوا وتحتفلوا وتسهروا، لأن الخيارات كلها التي اتخذتموها، والتي سبَقتكم إليها الأجيال الماضية، أثبتت صحتها وصواب رؤيتها لأننا ربحنا رهاناتنا كلَّها." فبشار الأسد الذي حطّم القوات وزجّ بنا في السجون، هو اليوم في السجن، والقوات "بقيت هون". يحق لكم أن تحتفلوا، لأننا وعلى مدى أربعين عاماً، لم نكن سوى أبطال، منهم من استُشهد، وهذا شرف عظيم لنا، ومنهم من واصل المسيرة، وهذا شرف أعظم، وهؤلاء أصبحوا أبطالاً بموازاة أولئك الذين استُشهدوا."

وشدّد على أنه رغم "الفساد كله الذي ضرب البلاد وطاول الجميع، بقيت القوات اللبنانيّة بمنأى عنه، باعتبار أننا "مطعّمين" ضد الفساد، ولأن الانتماء إلى القوات ليس بالأمر السهل، فبمجرد أن يصبح الإنسان قواتياً، يصبح تلقائياً محصّناً ضد الفساد، ملتزماً لبنان، رافضاً أي سلاح غير شرعي، ومؤمناً بدولة قوية."

جعجع الذي أكد أن إيمانه كبير بالجيل الشبابي منذ زمن، لفت إلى "أن ما شاهدته اليوم أراحني، كما اطمأنّ قلبي إلى المستقبل. فالماضي الذي كنّا مطمئنين إليه، أدّت أجياله واجبها على أكمل وجه."

اضاف: "نقيم احتفالات كثيرة من أجل التاريخ، وأريدكم أن تعوا جيداً أنكم تحملون على أكتافكم إرثاً عريقاً ومجيداً ومسؤولية ثقيلة. واليوم نحتفل لنستذكر تاريخنا المجيد، إلا أن هذا الإحتفال يهدف إلى الحفاظ على هذا التاريخ ونقله نحو أجيال المستقبل. أمامكم مسؤوليات جسام، صحيح أنكم سعداء وتملكون هذا الإرث الكبير، لكن في المقابل، يجب أن تتهيأوا لتضحيات كبرى، إذ لا يمكن أن تكونوا في موقع أقل من موقع الأجيال التي سبقتكم. من هنا، تأملوا جيداً في ما ورّثتكم الأجيال السابقة: قوات بحجم الوطن، قوات ربحت رهاناتها كلها، قوات قدّمت الشهداء، وقوات وقفت في وجه الفساد..."

كل ما نطلبه منكم هو الحفاظ على هذه القوات، فمعنا وصلت إلى ما هي عليه اليوم وسنستمر حتى النهاية، لكن سيأتي اليوم الذي تتحملون فيه المسؤولية، وعندها لا تنسوا أن الأمانة في أعناقكم."

وختم" تذكّروا دائماً: في وقت السلم "الإيد اللي بتعمّر نحنا"، وفي وقت الخطر "قوات".