معلومات للـLBCI: مخابرات الجيش اوقفت المتورطين بالتعرّض لامام مسجد الشبانية يوم أمس

أفادت معلومات للـLBCI بأن "مخابرات الجيش اوقفت المتورطين بالتعرّض لامام مسجد الشبانية يوم أمس".

وفي وقت سابق، أعلنت مشيخة العقل عن "استنكارها بأشد عبارات الاستنكار والشجب التعرّض الذي حصل اليوم لفضيلة الشيخ حسين حمزة إمام مسجد الشبانية وبرفقته عائلته على طريق الشبانية والإساءة له، على يد مجموعة من الشبّان، الذين انما أساؤوا بفعلتهم تلك إلى الجبل وأهله وقيمه الأخلاقية والاجتماعية والدينية قبل أي شيء آخر".

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي في مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز: "تعلن مشيخة العقل رفع الغطاء عن اي مخلٍّ بالأمن والاستقرار، مهما كانت دوافعه وظروفه، وتؤكد مجددا على ما سبق وأعلنته منذ بداية الاحداث في سوريا، انها ترفض اي ممارسات خارجة عن القانون، سواء بقطع الطرقات، او التعديّ على احد من ابناء الطائفة السنية الكريمة، الذين تربطنا بهم علاقات وطيدة وعيش واحد ومشترك، او من النازحين السوريين الموجودين في مناطقنا".