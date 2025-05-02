أسفت الفصائل الفلسطينية في مخيم البداوي لما تم تداوله عبر فضائية "الحدث" من معلومات عارية عن الصحة، تتعلق بادعاءات حول تسلم الجيش اللبناني كميات من الصواريخ كانت داخل المخيم.
ونفت الفصائل بشكل قاطع هذا الخبر، مؤكدة أن لا أساس له من الصحة، وشددت على أن مثل هذه الأخبار تهدف إلى إثارة البلبلة والتشويش على العلاقة الإيجابية والمستمرة بين المخيمات الفلسطينية والجهات الرسمية اللبنانية، وعلى رأسها الجيش اللبناني.
ودعت كافة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمسؤولية الوطنية في نقل الأخبار، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو المساهمة في نشرها قبل التأكد من مصادرها الحقيقية والموثوقة، مؤكدة التزامها الدائم بالحفاظ على أمن واستقرار المخيم والجوار، والحرص على العلاقة الأخوية مع الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها.
كانت هذه تفاصيل خبر الفصائل الفلسطينية بمخيم البداوي نفت الخبر المتداول عن تسلم الجيش كميات من الصواريخ من داخل المخيم: لا أساس له من الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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