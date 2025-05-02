نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب أبلغت واشنطن بأولوياتها بشأن أي اتفاق محتمل مع إيران.

ووفقًا لمصادر نقلت عنها الوكالة، فإن إسرائيل أدركت أنها قد تضطر إلى تنفيذ ضربات ضد إيران بشكل منفرد في حال استمرار المفاوضات بين طهران وواشنطن.

وأضافت المصادر أن من غير الواضح ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتبنى الشروط الصارمة التي طالب بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أي اتفاق مع إيران.

كانت هذه تفاصيل خبر أ. ب عن مصادر: إسرائيل فهمت أنها ستكون مضطرة لقصف إيران بمفردها طالما استمرت المفاوضات بين طهران وواشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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