الصليب الأحمر الدولي: المدنيون في غزة تركوا دون الضروريات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن تدهور الوضع الأمني في قطاع غزة يعيق بشدة عمل موظفيها وشركائها، مشددة على ضرورة احترام وحماية الطواقم والمرافق الطبية في جميع الظروف.
وأكدت اللجنة أنه يجب السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بالإضافة إلى إطلاق سراح الاسرى، مشيرة إلى أن المدنيين في غزة تُركوا دون الضروريات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة.
ونبّهت إلى أنه من دون اتخاذ إجراءات فورية، ستنحدر الأوضاع في غزة إلى فوضى لن تتمكن الجهود الإنسانية من تخفيفها، موضحة أنه من دون استئناف فوري لإيصال المساعدات لن تتمكن من الاستمرار في تنفيذ برامجها داخل القطاع.
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