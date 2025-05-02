نقلت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية عن دبلوماسيين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يمتنع عن حضور قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ما لم تقدم الدول الأعضاء تعهدات واضحة بزيادة إنفاقها العسكري.

كانت هذه تفاصيل خبر دير شبيغل عن دبلوماسيين: ترامب قد لا يحضر قمة الناتو دون تعهد الدول الأعضاء بزيادة إنفاقها العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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