الأرصاد الجوية: انخفاض بسيط بدرجات الحرارة غدًا مع تساقط أمطار متفرقة ومتقطعة

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا ربيعيًّا متقلّبًا وممطرًا أحيانًا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، مع درجات حرارة دون معدّلاتها الموسميّة، بسبب تأثير منخفض جوّي متوسّط الفعاليّة متمركز جنوب تركيا، ويستمر تأثيره حتّى بعد ظهر يوم الإثنين المقبل حيث يستقر الطّقس تدريجيًّا"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل ​درجات الحرارة​ لشهر أيّار يتراوح بين 18 و27 درجة مئويّة في بيروت، بين 15 و25 درجة في طرابلس، وبين 13 و27 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها المسائيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان غدًا الجمعة غائم جزئيًّا إلى غائم أحيانًا، مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، وتتساقط أمطار متفرّقة ومتقطّعة، مع احتمال حدوث برق ورعد خاصّةً في المناطق الشّماليّة خلال فترة قبل الظّهر".

​ولفتت دائرة التّقديرات إلى أنّ "الطّقس المتوقّع السّبت غائم جزئيًّا، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على الجبال وارتفاعها بشكل بسيط في الدّاخل وعلى السّاحل، مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرّقة في المناطق الجنوبيّة والشّماليّة فترة قبل الظّهر، ويستمر تكوّن الضّباب على الجبال".

وبيّنت أنّ "الطّقس المتوقّع الأحد غائم جزئيًّا إلى غائم أحيانًا، مع انخفاض بدرجات الحرارة على السّاحل والجبال ودون تعديل في الدّاخل، وتتساقط أمطار متفرّقة ومتقطّعة خاصّةً في المناطق الشّماليّة، مع بقاء ظهور الضّباب الكثيف على المرتفعات".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الإثنين غائم جزئيًّا إلى غائم أحيانًا، مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. يُتوقّع تساقط أمطار خفيفة متفرّقة ومتقطّعة، وتنحسر الأمطار تدريجيًّا اعتبارًا من بعد الظّهر، ويتحوّل الطّقس إلى قليل الغيوم".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة إلى شماليّة غربيّة ناشطة، سرعتها بين 15 و45 كم/س، الانقشاع متوسّط ويسوء أحيانًا على المرتفعات بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 65 و90%، حال البحر مائج (ارتفاع الموج حوالي المتر)؛ وحرارة سطح المياه 20 درجة مئويّة".