مدير منظمة الصحة: نواجه أكبر اضطراب بتمويل الصحة العالمية مع انخفاض المساهمات

أكّد المدير العام لمنظّمة الصّحة العالميّة تيدروس أدهانوم غيبريسوس (Tedros Adhanom Ghebreyesus)، أنّ المنظّمة تواجه "أكبر اضطراب في تمويل الصّحة العالميّة" مع انخفاض المساهمات بشكل حاد في جميع المجالات.

وحذّر، في تصريح صحافي في مقر المنظّمة في جنيف، من أنّ "هذه التّخفيضات ستؤثّر بشكل كبير على صحة النّاس حول العالم"، مشيرًا إلى أنّ "المنظّمة ستخفّض الوظائف في مقرّها الرّئيسي في جنيف، بالإضافة إلى إغلاق بعض مكاتبها في البلدان ذات الدّخل المرتفع".

وكانت قد انسحبت إدارة الرّئيس الأميركي دونالد ترامب من منظّمة الصّحة العالميّة، فور تولّيها السّلطة في كانون الثّاني 2025، مُدّعيةً أنّ الوكالة الأمميّة أساءت إدارة جائحة "كوفيد-19" وغيرها من الأزمات الصّحيّة العالميّة. وكانت تُعدّ الولايات المتّحدة أكبر داعم مالي لمنظّمة الصّحة، إذ تساهم بنحو 18% من إجمالي تمويلها.