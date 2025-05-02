وضع حجر الأساس لمشروع "مرسى" لتزويد السفن بوقود الغاز في ميناء صحار العماني

ذكرت "وكالة الأنباء العُمانيّة"، أنّه "تمّ الاحتفال بوضع حجر الأساس لمشروع "مرسى" لتزويد السّفن بوقود الغاز الطّبيعي المُسال في ولاية صحار، كأكبر مشروع استثماري مشترك بين "أوكيو" للاستكشاف والإنتاج وشركة "توتال إنرجيز"، بتكلفة تبلغ 615.3 مليون ريال عُماني (مليار و600 مليون دولار أميركي)".

وأكّد وزير الطّاقة والمعادن في سلطنة عمان سالم بن ناصر العوفي، "التزام الوزارة المستمر بدعم مشاريع الشّقّ السّفلي لقطاع الطّاقة، باعتبارها ركيزة أساسيّة لتحقيق التّكامل الاقتصادي بين قطاعات الصّناعة، التّجارة، الموانئ، والخدمات اللّوجستيّة"، مشيرًا إلى أنّ "المشروع يمثّل نقلةً نوعيّةً في دعم التّحوّل نحو الطّاقة منخفضة الانبعاثات، ويسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي موثوق لتزويد السّفن بالوقود النّظيف، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 في مجالات الاستدامة والابتكار الصّناعي".