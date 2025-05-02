مسؤول مصري: سددنا أكثر من 10 مليارات دولار لصندوق النقد من قيمة تمويلات برامج التعاون

كشف المدير التّنفيذي للمجموعة العربيّة في ​صندوق النقد الدولي​ محمد معيط، أنّ "إجمالي التّمويلات الخاصّة ببرامج التّعاون بين مصر وصندوق النّقد والبالغة 3 برامج تمويليّة منذ 3 تشرين الثّاني 2016 وحتّى الآن، بلغت 28 مليار دولار بما فيها البرنامج الحالي".

وأوضح في تصريح لصحيفة "اليوم السّابع"، أنّ "البرنامج الحالي للتّعاون مع صندوق النّقد الدّولي بقيمة 8 مليارات دولار، الّذي ما زال ساريًا وينتهي في نهاية كانون الأوّل 2026، حصلت مصر بالفعل على أقل من نصف قيمته حتّى الآن، مشيرًا إلى أنّ "مصر قامت بسداد أكثر من 10 مليارات دولار من أصل قيمة التّمويلات الّتي سبق أن حصلت عليها من صندوق النّقد بخلاف الفوائد".

ولفت معيط إلى أنّ "الفترة المقبلة للاقتصاد المصرى تركّز على الاستثمار والنّمو والتّوظيف، بما يدعم استدامة معدّلات النّمو في النّاتج المحلّي الإجمالي ويرفع معدّلات التّصدير".