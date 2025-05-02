الداخلية المصرية: مقتل 7 أفراد بعصابة لتوزيع المخدرات خلال مداهمة أمنية في القليوبية

أعلنت ​وزارة الداخلية المصرية​، أنّ "معلومات وتحرّيّات قطاع مكافحة المخدّرات والأسلحة والذّخائر غير المرخّصة، بالتّنسيق مع أجهزة الوزارة المعنيّة، أكّدت قيام بؤرة إجراميّة تضمّ 7 عناصر إجراميّة شديدة الخطورة (سبق اتهامهم والحكم عليهم فى جنايات أبرزها مخدّرات، سرقة بالإكراه، وسلاح) بجلب وتوزيع كميّات من المواد المخدّرة، مُتّخذين من إحدى الجزر النيليّة في القليوبية مركزًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي؛ وحيازتهم لأسلحة ناريّة وذخائر غير مرخّصة لتعزيز سطوتهم الإجراميّة".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "عقب تقنين الإجراءات، تمّ استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي، حيث بادروا إلى إطلاق النّيران باتجاه القوّات، وقد أسفر التّعامل عن مقتلهم"، لافتةً إلى أنّه "ضُبط بحوزتهم 45 كيلوغرامًا من المواد المخدّرة المتنوّعة (هيدرو، هيروين، آيس، حشيش، حشيش اصطناعي"، 10 قطع أسلحة ناريّة متنوّعة مع كميّة من الطّلقات مختلفة الأعيرة". وذكرت أنّ "القيمة الماليّة للمواد المخدَّرة المضبوطة تُقدّر بنحو 15 مليون جنيه".