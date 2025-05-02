تسمم 100 تلميذ في الهند بعد تناولهم وجبة كانت تحتوي على ثعبان ميت

ذكرت وكالة "فرانس برس" أنّ السّلطات الهنديّة فتحت تحقيقًا في تسمّم نحو مئة تلميذ في مدرسة حكوميّة في موكاما، بولاية بيهار، إحدى أفقر الولايات في الهند، بعد تناولهم وجبةً تحتوي على ثعبان ميت الأسبوع الماضي، مشيرةً إلى أنّه تمّ إعلان حالة التّأهّب بعد ظهور عوارض مرضيّة لدى مئة من أصل 500 طفل تناولوا الطّعام في مقصف المدرسة.

وأوضحت اللّجنة الوطنيّة لحقوق الإنسان، أنّ "الطبّاخ قدّم للتّلاميذ على ما يبدو طبقًا أخرج منه ثعبانا ميتا"، مطالبةً الشّرطة والسّلطات المحليّة بإجراء تحقيق. ورأت أنّ هذه الحادثة "تُشكّل في حال تأكيدها، انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان الخاصّة بالتّلاميذ".

ويحصل ملايين التّلاميذ في المدارس الحكوميّة الهنديّة، على وجبات مجانيّة توفّرها الحكومة الفيدراليّة.

يُذكر أنّ في عام 2013، توفي 23 تلميذًا بمدرسة في ولاية بيهار أيضًا، بعد تناولهم طبقًا يحتوي على مبيدات حشرات.