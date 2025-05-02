الخارجية البريطانية: نظام الرعاية الصحية بغزة على وشك الانهيار ويجب السماح بدخول الإمدادات الطبية

أكّدت وزارة الخارجيّة والتّنمية البريطانيّة، أنّ "نظام الرّعاية الصّحيّة في ​قطاع ‫غزة​ على وشك الانهيار"، مشدّدةً على أنّه "يجب السّماح بدخول الإمدادات الطّبيّة، حماية الطّواقم الطّبيّة، والسّماح للمرضى والمصابين بمغادرة غزّة موقّتًا للحصول على العلاج".

وأشارت في تصريح، إلى أنّ "بريطانيا تعزّز مساعداتها الطّبيّة للفلسطينيّين، من خلال منظّمة "UK-Med"، مكتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشّؤون الإنسانيّة (UNOCHA)، ومنظّمة الصّحة العالميّة في مصر (WHOEgypt)".