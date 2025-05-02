متحدثة باسم الخارجية الأميركية: إمكانية فرض عقوبات أميركية جديدة على روسيا لا تزال قائمة

أكّدت المتحدّثة باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​ تامي بروس (Tammy Bruce)، في إفادة صحفيّة، أنّ "إمكانيّة فرض عقوبات أميركيّة جديدة على ​روسيا​ لا تزال قائمة".

وأشارت، ردًّا على سؤال حول الوضع مع التّسوية الأوكرانيّة، إلى أنّه "حان الوقت لتقديم وتطوير أفكار ملموسة حول كيفيّة إنهاء هذا الصّراع من الجانب الروسي والأوكراني".

من جهة ثانية، لفتت بروس إلى أنّ الاتفاقيّة بين واشنطن وكييف بشأن الموارد "هي ليست مجرّد اتفاقيّة ماليّة، بل هي تقارب بين بلدين ستنتج عنه تغييرات في الوضع بأوكرانيا. لديهم صديق، والعالم بأسره سيلاحظ أنّه عندما يكون لديك صديق مثل الولايات المتّحدة الأميركيّة، ونحن نتعاون معهم في بلادهم، فإنّ ذلك يعزّز الأمن القومي لجميع الجهات".