شكرا لقرائتكم خبر عن في حال استمرار الحرب.. الأوروبيون يستعدون لفرض عقوبات على روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لوكالة فرانس برس، إن الأوروبيين يستعدون لسلسلة جديدة من العقوبات ضد روسيا يرغبون في تنسيقها مع الولايات المتحدة، في حال استمرار رفض موسكو لأي وقف لإطلاق النار في أوكرانيا.وقال الوزير الفرنسي في واشنطن، في إشارة إلى السناتور الجمهوري الذي اقترح هذا الأسبوع تشديد العقوبات الأميركية على موسكو: "نحن الأوروبيين سندعم هذه المبادرة الأميركية بحزمة العقوبات السابعة عشرة".وتابع: تعهدتُ أمس لليندسي غراهام بأن نحاول تنسيق هاتين الحزمتين من العقوبات، سواء من حيث المضمون أو التوقيت".