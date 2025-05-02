مشيخة عقل الدروز في سوريا: نحن جزء لا يتجزأ من الوطن ونرفض التقسيم أو الانسلاخ أو الانفصال

أعلنت مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحّدين الدّروز ومرجعيّات ووجهاء وعموم أبناء الطّائفة في سوريا، أنّ "انطلاقًا من مبادئنا الوطنيّة العروبيّة وهويّتنا السّوريّة وقيمنا الإسلاميّة، بلا خوف ولا وجلّ، نؤكّد مواقفنا الوطنيّة الثّابتة الّتي ورثناها كابرًا عن كابر من حليب الأمّهات الطّاهر، وأنّنا جزء لا يتجزّأ من الوطن السّوري الموحّد، وأنّ وطننا شرفنا وسوريّتنا كرامتنا، وحب الوطن من الإيمان، ونرفض التّقسيم أو الانسلاخ أو الانفصال".

وشدّدوا في بيان، على أنّه "يجب تفعيل دور وزارة الدّاخليّة والضّابطة العدليّة في محافظة السويداء من أبناء المحافظة، تأمين طريق السويداء دمشق مسؤوليّة الدّولة، وبسط الأمن والأمان على الأراضي السّوريّة"، مؤكّدين "حرصنا على وطن يضمّ السّوريّين جميعًا، وطن خال من الفتن المنكوبة عاقبتها، المشؤومة شرارتها، والنّعرات الطّائفيّة والأحقاد الشّخصيّة، والثارات وحمية الجاهلية الّتي وضعها عنا النّبي محمد، وجبّها الإسلام".