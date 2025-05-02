مدير أمن ريف دمشق أعلن عن إتفاق بشأن مدينة جرمانا بين مندوبين عن الحكومة السورية ووجهاء المدينة

أعلن مدير أمن ريف دمشق حسام الطحان، عن "اتفاق بشأن مدينة جرمانا بين مندوبين عن الحكومة السورية ووجهاء المدينة"، لافتاُ الى أن "الاتفاق ينص على تسليم السلاح الثقيل فورا وزيادة انتشار قوات الأمن في جرمانا".

وكشف أن "الاتفاق ينص على تسليم السلاح الفردي غير المرخص وحصر السلاح بيد الدولة".

وفي وقت سابق من اليوم، شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنني "أكرر تحذيري لرئيس النظام السوري أحمد الشرع إن لم يتوقف الاعتداء على دروز سوريا سنرد بقوة كبيرة".

ولف كاتس، الى أنه "وجه رسالة واضحة للنظام السوري بأن عليه مسؤولية منع الاعتداءات على الدروز في سوريا"، مضيفاً "بعد الاعتداء على دروز سوريا أصدرت ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تعليمات بشن ضربات تحذيرية لجهات متطرفة".