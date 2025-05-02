أعلن وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، في حديث لوكالة فرانس "برس"، أن "الأوروبيين يستعدّون لفرض عقوبات جديدة على روسيا".
كذلك أكد بارو أنه "لن يكون هناك اجتماع الجمعة بين الإيرانيين والأوروبيين بشأن البرنامج النووي الإيراني"، حسبما أفادت به طهران في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأوضح أنه "كان من المقرّر عقد اجتماع فني قبل لاجتماع رفيع المستوى بين الولايات المتحدة وإيران. وبما أنّ ذلك الاجتماع لن يُعقد، فإنّ الاجتماع الفني لم يعد له مبرر، على الأقل في الوقت الحالي".
وقال "نسقنا مع الولايات المتحدة من أجل نجاح محادثاتها مع إيران، وأي محاولة عسكرية لحل الملف النووي الإيراني ستكون تكاليفها باهظة ولا نرغب في تحملها".
وتابع "نعتقد أنه لا يوجد حل عسكري للملف النووي الإيراني".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية فرنسا: نسقنا مع أميركا من أجل نجاح محادثاتها مع إيران ونعتقد أنه لا يوجد حل عسكري للملف النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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