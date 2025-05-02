عراقجي: تأجيل جولة المحادثات مع أميركا لأسباب لوجستية وعازمون على التوصل لاتفاق عادل

أشار وزير الخارجيّة الإيرانيّة ​عباس عراقجي​، إلى "أنّنا قرّرنا مع المحاورين العمانيّين والأميركيّين تأجيل الجولة الرّابعة من المحادثات، لأسباب لوجستيّة وفنّيّة"، مؤكّدًا أنّ "من جانب إيران، لا يوجد أي تغيير في عزمنا على التّوصّل إلى حل تفاوضي".

وشدّد في تصريح، على "أنّنا أكثر تصميمًا من أي وقت مضى على التّوصّل إلى اتفاق عادل ومتوازن: يضمن إنهاء العقوبات، ويخلق الثّقة بأنّ البرنامج النّووي الإيراني سيظلّ سلميًّا إلى الأبد، مع ضمان احترام الحقوق الإيرانيّة بشكل كامل".