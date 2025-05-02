دوجاريك دعا لوقف فوري لإطلاق النار بغزة وإدخال المساعدات: مليونا شخص بحاجة للطعام

لفت المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتّحدة، ​ستيفان دوجاريك​ (Stéphane Dujarric)، إلى "أنّنا ننظر إلى الوضع في ​قطاع غزة​ بعين الفزع، فمليونَي شخص في غزة بحاجة لطعام غير موجود"، مشيرًا إلى أنّ "كل إنسان له الحق في العيش بكرامة".

وشدّد، في تصريح لقناة "الجزيرة"، على "أنّنا عازمون على البقاء في غزة، وإيصال المساعدات الّتي تحجبها إسرائيل لنحو شهرين"، مركّزًا على أنّ "إسرائيل كقوّة احتلال عليها تسهيل إيصال المساعدات، وهي لا تفعل ذلك، ونحن نتواصل باستمرار مع السّلطات الإسرائيليّة لحثّها على رفع حصارها عن غزة".

وأكّد دوجاريك أنّ "إدخال المساعدات الإنسانيّة إلى غزة يجب ألّا يكون خاضعًا لأي مفاوضات أو شروط"، داعيًا إلى "إقرار وقف فوري لإطلاق النّار، حتّى نتمكّن من إعادة إدخال المساعدات لغزة". وأوضح أنّ "لا سلطة للأمين العام للأمم المتّحدة لمحاسبة البلدان على خرقها للقانون الدّولي".