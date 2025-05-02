إقليم كسروان- الفتوح الكتائبي: دعم أي لائحة بالانتخابات البلدية يُعلَن على الملأ من خلال بيان واضح

لفت إقليم كسروان- الفتوح في "​حزب الكتائب اللبنانية​"، إلى أنّ "ردًّا على ما يتمّ تداوله من مواقف وتحليلات على بعض المواقع الإعلاميّة المشبوهة، تتناول الكتائبيّين ونضالهم في العقيبة خصوصًا وكسروان الفتوح عمومًا في سياق الانتخابات البلدية الجارية، يؤكّد إقليم كسروان-الفتوح الكتائبي أنّ حزب "الكتائب"، كما دأب دائمًا، ينظر إلى الانتخابات البلديّة باعتبارها استحقاقًا تنمويًّا محليًّا بامتياز، يهدف إلى تحسين الخدمات وتعزيز العمل البلدي، بعيدًا عن التّجاذبات السّياسيّة الضيّقة".

وأكّد في بيان، أنّ "انطلاقًا من هذا المبدأ، فإنّ الإقليم والحزب يمتنعان، كقاعدة عامّة، عن التّورّط في السّجالات العقيمة أو في الاصطفافات البلديّة المغرضة، إلّا في الحالات الّتي يعلن فيها موقفًا واضحًا وصريحًا عبر بيان رسمي صادر عن الهيئات الحزبيّة الرّسميّة".

واعتبر الإقليم أنّ "أي محاولة لزجّ اسم "الكتائب" أو رموزه في معارك محليّة لا تعبّر عنه، من قبل الأقلام المأجورة، وتُستخدم لأغراض رخيصة، هي مرفوضة شكلًا ومضمونًا. وعليه، فإنّنا نحتفظ بحقّنا في الرّد المناسب على كلّ من يسعى لتشويه صورة الحزب أو يستعمل اسمه في غير مكانه الصحيح"، مشدّدًا على أنّ "دعم أي لائحة في الانتخابات البلديّة، إذا ما تقرّر ، يُعلَن على الملأ من خلال بيان واضح لا يحتمل التّحليل أو التّأويل".