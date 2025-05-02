"النشرة": جريحان نتيجة تصادم بين دراجتَين ناريتَين في شارع رياض الصلح في صيدا

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بـ"وقوع جريحَين نتيجة حادث تصادم بين درّاجتين ناريّتَين في شارع رياض الصلح في صيدا"، مشيرًا إلى أنّ "عناصر فوج الإنقاذ الشّعبي وإسعاف الاستجابة حضروا إلى المكان، وعملوا على إسعاف جريح ميدانيًّا، فيما نُقل الجريح الآخر إلى أحد مستشفيات صيدا لتلقّي العلاج".

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