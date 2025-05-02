تأجيل اعتصام رابطة الأساتذة المتعاقدين المقرر غدًا بعد فتح باب المفاوضات مع وزارة التربية

أعلنت رابطة الاساتذة المتعاقدين في بيان، أنها أجلت اعتصامها المقرر غدا الجمعة ٢ ايار امام القصر الحكومي بعد فتح باب المفاوضات مع وزارة التربية، "افساحا في المجال لايجاد الحل المنصف، بعيدا من التشنج. فصافحها الرئيس نواف سلام بوضع ملف المساعدة الاجتماعية على طاولة مجلس الوزراء غدا من خارج جدول الاعمال، كما صافحها يوم استقبل ممثلين عن الرابطة (رئيسة الرابطة ونائب الرئيس) عند اعتصامها الخميس ٢٤ نيسان امام المجلس النيابي ووعد بايجاد الحل العادل".

أضاف البيان: "اتصالات حثيثة منذ الخميس حتى اللحظة تجري بصمت لتثمر خيرا، وقد لمحنا لها كرابطة متعاقدين صباح اليوم، فحاول البعض القفز فوق نضال الاف الاساتذة المستمرين بالاضراب منذ شهر والالاف الذين شاركوا بالاعتصامات والمظاهرات فسرق الخبر بعدما توزع جدول الاعمال على الوزراء وسرب لزلمة السلطة ليصنع انجازا".

وتابع البيان: "مؤسف جدا هذا المستنقع من التعامل مع الرأي العام بهذا الغباء وكأن "مش الشمس شارقة والناس قاشعة نضالات رابطة المتعاقدين".

واردف: "يا احرار القطاع التعليمي ، المناضلات والمناضلين في رابطة الاساتذة المتعاقدين، نضالكم وصبركم سيثمر خيرًا، افرحوا بعزتكم وكرامتكم وتألقوا بانجازكم الذي يحاول البعض سرقته لاضافة القليل من الكرامة لمساره الملطخ بالتخاذل والتبعية. لكل استاذ متعاقد بكافة مسمياته، نعم وضع الرئيس نواف سلام ملف المساعدة الاجتماعية على طاولة مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال غدا لتقر، وان حصل اعتراض على اقرارها سيفتح لها بدل الباب أبواب لانصافكم" .

وختم البيان: "شكرا سلفا لعدالتك دولة الرئيس نواف سلام، شكرا لكل نائب دعم ولاسيما النواب الذين دعموا فعلا وليس قولا. وكل الحب والتقدير لسواعد كل معلم حر من الشمال والجنوب والبقاع وجبل لبنان وبيروت، شكرا لكل مواطن حر شاركنا عملنا النضالي طيلة شهر سيُسجل بتاريخ المتعاقدين الاحرار. والكلمة الفصل والمبروك ستكون عند اصدار القرار الرسمي عبر مجلس الوزراء أو وزارة التربية، لان غدا سيطرح الملف انما المتابعة ستكون مع وزيرة التربية التي تبنت الامر، وخلال ساعات وايام تتبلور الحلول الايجابية. كنا نفضل انتظار القرار الرسمي لنصدر البيان اللازم ولكن بعض التأويلات دفعتنا لوضع النقاط على الحروف. "ما عيدنا كل الاعياد، بعيد العمال حصدنا أحلى عيدية"، كل عام والعمال والمعلمين بألف خير".