شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالشيوخ: عمال مصر عنوان البناء والتنمية.. وعماد الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن عيد العمال مناسبة وطنية لها خصوصية لدى المصريين، فهي لا تكرّم فئة بعينها فقط، بل تحتفي بكل من آمن أن البناء لا يتم إلا بالإرادة والعمل والعرق.

وقال "سويلم" إن العامل المصري يتمتع بقدرة فريدة على الصمود أمام التحديات، فقد واجه الأزمات الاقتصادية والتغيرات العالمية بثبات، ووقف إلى جانب الدولة في مراحل دقيقة، مقدمًا أعظم صور الانتماء الوطني والالتزام.

وأوضح أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تدخر جهدًا في دعم العمال، ليس فقط برفع الأجور أو تحسين شروط العمل، وإنما بإشراكهم فعليًا في معادلة التنمية، معتبرًا أن المشروعات القومية الكبرى التي تمتد من سيناء إلى الصعيد خير شاهد على الدور المركزي للعمال في إعادة رسم خريطة الجمهورية الجديدة.

وأضاف النائب أن حزب حماة الوطن يولي أهمية كبيرة لملف العمل، ويحرص من خلال كوادره البرلمانية على دعم التشريعات التي تحفظ حقوق العمال وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة للتدريب والتطوير، إيمانًا بدورهم الأساسي في دفع الاقتصاد الوطني إلى الأمام.

وشدد "سويلم" على أن الاهتمام بالعمال لا ينبغي أن يكون مرتبطًا فقط بالمناسبات، بل يجب أن يكون مسارًا دائمًا يترسخ في السياسات العامة والثقافة المجتمعية، داعيًا إلى إعادة الاعتبار للتعليم الفني والمهني، وربط مخرجاته باحتياجات السوق، لضمان مستقبل مستقر للطبقة العاملة.

ووجه النائب هشام سويلم، بتحية تقدير لكل من يرتدي زي العمل، ولكل يد تبني وتنتج وتحمي هذا الوطن، قائلًا: "كل عامل في مصر هو شريك في الحلم، وبكم تبقى مصر واقفة.. شامخة.. وقادرة على تجاوز كل الصعاب".