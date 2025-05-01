زيلينسكي يدلي بتصريح عن اتفاق المعادن النادرة مع أميركا

ابوظبي - سيف اليزيد - أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، باتفاق المعادن النادرة مع الولايات المتحدة، ووصفه بأنه اتفاق متكافئ وعادل بحق، وأنه أول نتيجة لاجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الفاتيكان على هامش جنازة البابا فرنسيس.

وأضاف زيلينسكي أن اتفاق المعادن يمهد الطريق لتحديث الصناعات في أوكرانيا.

ورحّب الرئيس الأوكراني بالاتفاق المعادن.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي "الاتفاق تغيّر بشكل كبير" خلال المفاوضات، مضيفا "الآن، أصبح اتفاقا عادلا حقا، يتيح فرصة لاستثمارات كبيرة في أوكرانيا".