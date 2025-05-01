إعلان أعضاء لائحة "القرار الحر" للانتخابات البلدية في المنصورية- المكلس والديشونية

أعلنت لائحة "القرار الحر" للانتخابات البلدية في المنصورية- المكلس والديشونية، أسماء أعضائها وبرنامجها الانتخابي.

وتضم اللائحة: وليم فريد الخوري، طوني شحاده الحاموش، نضال لطف الله الحاموش، كمال خليل الخوري، كميل فؤاد الحاج، إيليا هاني الحاموش، الياس ناجي سرحال الحاج، الياس يوسف صقر، جورج موسى الحاج، جورج إيليا واكيم، أوديل عبدو فغالي، وجورج خير الله الحاج.

ووعد أعضاء اللائحة في برنامجهم الانتخابي بـ"توسيع نطاق تغطية شبكة كاميرات المراقبة القائمة وتوزيعها على الطرق والأحياء وربطها بغرفة العمليات المركزية وتزويدها بتقنيات حديثة للمراقبة، العمل على زيادة عدد الشرطة والحرس البلدي وفق الآليات القانونية المتاحة وتدريبها على التدخل السريع، استقطاب العنصر النسائي في الشرطة البلدية، تعزيز الدوريات الليلية واستحداث مراكز حرس ثابتة لتغطية كل أحياء البلدات الثلاث بالتوازي لتأمين السرعة في التحرك، إستحداث مركز اتصال دائم (Hotline) لتلقي الشكاوى وملاحظات المواطنين بشكل مباشر مع متابعة دقيقة لكل بلاغ لضمان سرعة الإستجابة".

وأكدت اللائحة "معالجة أزمة النزوح وإقفال المحال غير المرخصة والمخالفة وفق جدول زمني واضح، صوناً لحقوق التجار والمهن الشرعية الملتزمة بالقوانين والحرص على تسجيل جميع المعلومات المرتبطة بالعمالة الأجنبية في البلدات الثلاث"، متعهدةً بـ"إطلاق خطة مكننة أجهزة البلدية والمعاملات العائدة لها عبر إنشاء منصة الكترونية، تتيح تقديم العديد من الخدمات والمعاملات بطريقة الكترونية، كما تتيح تسديد الرسوم بطريقة سهلة وآمنة، وإطلاق برنامج إحصاء شامل للوحدات السكنية والتجارية والسياحية لتحديث قاعدة بيانات البلدية بشكل علمي ومنظم، الأمر الذي يساهم في تطوير التخطيط العمراني وتحسين تقديم الخدمات العامة".