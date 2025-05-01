قوى الأمن عممت صورة أردني مفقود غادر منزل ذويه في برسا- الكورة أمس ولم يعُد

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، في بلاغ، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: محمد خليل أحمد أبو خضرة (مواليد عام 1994، أردني الجنسيّة)، الّذي غادر بتاريخ 2024-04-30، منزل ذويه الكائن في محلّة برسا- الكورة، ولم يَعُد لغاية تاريخه؛ علمًا أنّه يعاني من اضطرابات نفسيّة".

وطلبت من الّذين لديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، "الإتصال بمخفر ضهر العين في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 415463-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات".