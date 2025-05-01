محافظ السويداء: لن نسمح بأي وجود مسلح خارج سلطة الدولة السورية

أعلن محافظ السويداء، في حديث لـ"الجزيرة"، أن "الاتفاق على تشكيل لجنة تراقب أي تعد وأن يكون السلاح حصرا في يد الدولة، ولن نسمح بأي وجود مسلح خارج سلطة الدولة السورية".

ولفت المحافظ، الى أننا " نعمل بتنسيق كامل مع وجهاء ومشايخ السويداء على تنظيم الوضع الأمني بالمحافظة، وجدنا تجاوبا من أطراف عديدة بشأن ضبط الوضع الأمني".