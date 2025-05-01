مسعد بولس: على الجيش اللبناني القيام بمهامه على كامل الأراضي وليس بجنوب الليطاني فقط

أكّد كبير مستشاري الرّئيس الأميركي دونالد ترامب، ​مسعد بولس​ أنّ "على الجيش اللبناني القيام بمهامه على كامل الأراضي وليس في جنوب نهر اللّيطاني فقط". وشدّد في تصريح لقناة "الجزيرة"، على أنّ "أزمة الحرب في السودان أكبر مأساة إفريقيًّا وعالميًّا وتؤثّر على كل المنطقة، وتتصدّر أجندتنا، وإدارة ترامب ستبدأ مساعي قريبًا بشأنها".

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