ذكرت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنّ "بعد عودتهم من خطوط القتال، أكّد مقاتلونا تنفيذ عمليّة مركّبة في شارع الطّيران في حي تل السلطان غرب مدينة ​رفح​ جنوب قطاع غزة، عصر يوم الجمعة الموافق 2025-04-27، حيث تمكّنوا من استدراج قوّة إسرائيليّة مؤلّلة قوامها 4 جيبات عسكريّة من نوع "هامر" وشاحنة عسكريّة من نوع "أموليسيا" لكمين محكم، واستهدفوها بعدد من عبوات "الشواظ" و"العمل الفدائي"، مشيرةً إلى أنّ "بعدها، تقدّم عدد من المجاهدين صوب من تبقّى من جنود العدو، واشتبكوا معهم من المسافة صفر، وأوقعوهم بين قتيل وجريح".

كانت هذه تفاصيل خبر "كتائب القسام": استهدفنا قوة إسرائيلية مؤللة بعبوات عدة غرب رفح واشتبكنا مع من تبقى من جنودها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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