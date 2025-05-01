أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "نتانياهو يعقد غدا مشاورات أمنية للتصديق على خطط عسكرية لتوسيع نطاق العمليات في غزة". وذكرت هيئة البث، بأن "مشاورات نتنياهو الأمنية غدا سيشارك فيها وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة المؤسسة الأمنية".

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: نتانياهو يعقد غدا مشاورات أمنية للتصديق على خطط عسكرية لتوسيع نطاق العمليات في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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